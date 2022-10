Polícias apreendem 6 toneladas de maconha em Uberlândia

Cerca de 1,5 tonelada de maconha apreendida em Uberlândia (foto: Divulgação/PMMG) Com uma apreensão de 1,5 tonelada de maconha na noite desta segunda-feira (24/10), as polícias Militar de Minas Gerais (PMMG), de Goiás (PMGO) e Rodoviária Federal (PRF) chegaram a mais de 6 toneladas da droga apreendidas em três dias, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Foram três ações ao todo dentro e fora da cidade.

Na mais recente, uma caminhonete foi abordada na rodovia MGC-497, depois do recebimento de informações sobre o transporte de entorpecentes no município. Mais de 1,5 mil barras de maconha estavam no veículo, armazenadas na caçamba e até no lugar dos bancos traseiros, retirados para caber todo o volume.

A droga teria sido trazida do Paraguai, mas não se soube o destino da maconha, pois o motorista não informou e chegou a quebrar o aparelho celular que tinha em mãos, para evitar que a polícia soubesse de mais alguma coisa. O condutor foi preso.

Outras apreensões

No domingo (23/10), houve a maior das últimas apreensões, quando quase 5 toneladas de maconha foram encontradas embaladas em sacos dentro de uma residência no Bairro Osvaldo Rezende, próximo da Região Central de Uberlândia. A ação ocorreu em conjunto com a PM goiana, com foco em uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas nos Estados de Minas Gerais e de Goiás. Quatro armas foram apreendidas e um homem foi preso.

No dia anterior (22/10), cerca de seis quilos da droga foram encontradas, por meio de denúncia, no Bairro Custódio Pereira. Mais um pessoa foi presa na ação da PM. Neste caso, um homem que está preso é suspeito de gerenciar os negócios por meio de cartas com a esposa, que seria a verdadeira dona da casa. Ela não foi encontrada.