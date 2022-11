Idoso é suspeito de chamar segurança de 'bosta', 'preto' e 'macaco'

Fato aconteceu nessa quinta-feira (3/11) em um mercado situado no Bairro Santa Terezinha, Zona Nordeste da cidade (foto: Gladyston Rodrigues EM/D.A.Press) Um idoso de 68 anos é suspeito de ter chamado um segurança de supermercado em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, de ‘bosta’, ‘preto’ e ‘macaco’. As injúrias teriam acontecido nessa quinta-feira (3/11).



Logo, o homem encontrou um bolo com data de validade vencida e foi realizar uma reclamação com a fiscal de caixa. No decorrer da conversa, ele se exaltou. Com isso, o segurança do estabelecimento, de 38 anos, interveio. Ele tentou dialogar com o fiscal e o cliente, que não aceitou a abordagem, tendo reagido com falas preconceituosas.

“Você não vai passar de segurança, bosta, preto, macaco”, teria dito o suspeito, conforme registrado pela PM. Ele seguiria dizendo que os outros funcionários “não passavam de nada” e ainda afirmaria à vítima que a aguardaria do lado de fora do estabelecimento.

Questionado pela polícia, o idoso negou todas as acusações. Ele disse ser aposentado e alegou que foi chamado de mendigo pela vítima. Mesmo assim, ele foi preso por injúria racial e levado à delegacia.