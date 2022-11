Segunda-feira deve ser de chuva na capital, diz Inmet (7/11)

Apesar do céu claro, Inmet prevê chuva na maior parte do dia (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Belo Horizonte amanheceu com céu claro nesta segunda-feira (7/11), mas há previsão de chuvas isoladas durante a tarde e à noite, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o órgão, a tendência da semana será de dias chuvosos no período da tarde e noite, e elevação de temperaturas que já é observada a partir de hoje.

Nesta manhã, a mínima registrada na estação do Cercadinho (próximo ao Buritis, Belvedere e Mangabeiras ) foi de 14,2°C, quando a sensação térmica chegou a 0°C. Já a máxima prevista é de 25°C.

A umidade do ar deve ficar em torno de 40% à tarde, podendo melhorar com as chuvas.

Para o restante de Minas Gerais, o Inmet afirma que a menor temperatura registrada foi em Monte Verde, no Sul, com 9,2°C. Já a máxima prevista é em Montalvânia, no Norte de Minas, com 33°C.

Há previsão de chuva para todas as regiões, com risco de chuva mais forte para Oste, Zona da Mata Mineira, Noroeste e Sul.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen