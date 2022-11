Frio atípico inicia trégua em Minas nesta semana

Vista de Belo Horizonte: cidade registrou ontem momentos com muitas nuvens e outros de céu claro, com temperatura máxima de 25,8°C (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O frio que derrubou as temperaturas em Minas Gerais e bateu recordes para o mês de novembro perderá força nos próximos dias e a previsão é de que os termômetros voltem a subir no estado. As baixas temperaturas dos últimos dias foram provocadas por uma frente fria que chegou ao estado na segunda-feira.



Segundo o meteorologista Rui- bran dos Reis, do Climatempo, é comum a chegada de frentes frias nesta época do ano. “Porém, essa veio acompanhada de uma massa de ar polar de intensidade muito forte. Foi um fenômeno atípico para esta época do ano”, disse.

Porém, Ruibran dos Reis explica que a massa de ar polar já começou a perder intensidade. “Hoje (ontem), a temperatura máxima na capital já foi de 25,8°C e a tendência é esquentar.” A previsão para os próximos dias é de sol entre nuvens, com temperaturas variando entre 16°C e 30°C, em BH. Hoje, os termômetros na capital devem ficar entre 13°C e 26°C. “Com o tempo nublado e o vento, dá uma sensação maior de frio ao longo do dia”, pontua o meteorologista.

Já nas regiões Sul, Zona da Mata e Leste do estado, a previsão é de céu nublado com temperaturas amenas. No Triângulo, Norte e Noroeste do estado, a tendência é de sol entre nuvens e calor no período da tarde. No Sul de Minas, as temperaturas devem variar entre 7°C e 20°C. Já no Norte, os termômetros marcam entre 18°C e 30°C. Nesta semana, há possibilidade de chuvas moderadas nas regiões do Triângulo e Oeste do estado. Já nas demais regiões, a previsão é de tempo firme.





FOGO CONTRA GEADAS No Sul do país, onde houve até neve no decorrer da última semana, agricultores tiveram que lançar mão do fogo para evitar prejuízos nas lavouras e controlar perdas com as geadas. A fruticultura, segundo o MetSul Meteorologia, é um dos setores mais afetados pelo frio intenso e fora de época neste começo de novembro na região.

O frio intenso e uma forte massa de ar polar que atingiram Santa Catarina foram os responsáveis pela neve na manhã de terça-feira (1º/11), na Serra de Urubici. O fenômeno nunca havia sido registrado no mês de novembro e deixou a temperatura em -0,4°C, mas com a sensação térmica de -20°C. De acordo com o Metsul, o frio tardio e intenso neste ano compromete parte da safra e traz prejuízo aos agricultores.

Em São Joaquim (SC), os produtores fizeram diversas fogueiras entre os pomares de maçãs durante a madrugada para tentar salvar a produção. O MetSul afirma que a técnica foi usada em outros lugares do estado, como na cidade de Curitibanos, onde foram acesas cerca de 140 fogueiras entre as videiras da vinícola Berto Aguiar.

A técnica, aplicada para evitar o congelamento das frutas e aumentar a temperatura no local, foi usada na madrugada de quarta-feira, quando a temperatura chegou a 1ºC, medido na estação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Segundo o MetSul, há relatos de prejuízos, ainda não contabilizados, em lavouras de milho e trigo no Rio Grande do Sul e no Paraná. Na sexta, as temperaturas ficaram abaixo de 1oC em municípios de Santa Catarina, como São Joaquim (-0,7oC), Urubici (0,2oC), e no Rio Grande do Sul, como em São José dos Ausentes (0,4oC). (Com Francisco Lima Neto/Folhapress)