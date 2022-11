Massa de ar polar perde força e temperatura voltará a subir em Minas

A massa de ar polar que derrubou as temperaturas em Minas começa a perder força (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O frio que derrubou as temperaturas em Minas Gerais perderá força nos próximos dias e a previsão é de que os termômetros voltem a subir no estado. As baixas temperaturas dos últimos dias foram provocadas por uma frente fria, que chegou ao estado na segunda-feira (31/10).





Segundo o meteorologista da Climatempo, Ruibran dos Reis, é comum a chegada de frentes frias nesta época do ano. "Porém essa veio acompanhada de uma massa de ar polar de intensidade muito forte. Foi um fenômeno atípico para essa época do ano", disse.





Neste sábado (5/11), segundo a Defesa Civil, a mínima chegou a 10°C em BH, terceiro recorde para o mês de novembro , em três dias.





"A massa de ar polar trouxe friagem não só para a região Sudeste, como Centro-Oeste e até para a Amazônia." De acordo com o meteorologista, foi o fenômeno que causou o declínio acentuado das temperaturas no decorrer da semana. Porém, Ruibran explica que a massa de ar polar já começou a perder intensidade. "Hoje a temperatura máxima na capital já foi de 25,8°C e a tendência é esquentar."





Tempo volta a esquentar





A previsão para os próximos dias é de sol entre nuvens, com temperaturas variando entre 16°C e 30°C, em BH. Neste domingo, os termômetros na capital devem ficar entre 13°C e 26°C. "Com o tempo nublado e o vento, dá uma sensação maior de frio ao longo do dia."

Já nas Regiões Sul, Zona da Mata e Leste, a previsão é de céu nublado com temperaturas amenas. No Triângulo, Norte e Noroeste do estado, a tendência é de sol entre nuvens e calor no período da tarde. No Sul de Minas, as temperaturas devem variar entre 7°C e 20°C. Já no Norte, os termômetros marcam entre 18°C e 30°C.





Nesta semana, há possibilidade de chuvas moderadas nas regiões do Triângulo e Oeste do estado. Já nas demais regiões, a previsão é de tempo firme.