BH segue gelada neste fim de semana; veja as mínimas e as máximas

Os agasalhos, que marcaram a cena urbana na quinta-feira e ontem, em BH, deverão continuar "na moda" neste fim de semana: hoje, a mínima prevista é de 9°C e a máxima, de 25°C (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 4/11/22 )

A temperatura despencou em Belo Horizonte e nas regiões ao Sul de Minas Gerais no decorrer desta semana. O frio fez os mineiros tirarem os agasalhos do guarda-roupa na quinta-feira e ontem. E quem sonhou com uma trégua do "gelo" para aproveitar uma piscina ou um sorvete com a volta do calor neste fim de semana tende a se frustrar. O frio continua hoje e amanhã, preveem os meteorologistas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu hoje ficará parcialmente nublado em BH e sua região metropolitana, com temperaturas ainda baixas. A mínima pode cair a 9ºC, o que significa bater o terceiro recorde do indicador para o mês desde em três dias. A máxima deve atingir os 25ºC. Já a umidade relativa do ar deverá girar, na parte da tarde, em torno de 30% – no limite do alerta amarelo, segundo a Organização Mundial de Saúde.

Na quinta-feira, termômetros na capital mineira marcaram 11,1°C. Ontem, a mínima baixou para 10,4°C. As temperaturas foram registradas na Estação Cercadinho, na Região Oeste da capital. A baixa é atípica para novembro, o terceiro mês da primavera. O verão começará em 21 de dezembro.

“Esse frio se deve à presença de uma massa de ar frio polar sobre o estado de Minas Gerais, que provoca o declínio na temperatura”, explica Claudemir de Azevedo, meteorologista do 5º Distrito de Meteorologia do Inmet.

Amanhã, o céu continua parcialmente nublado, com a temperatura mínima em 10oC e a máxima em 25oC. Já a chuva não deve dar as caras na Grande BH. A previsão indica que as temperaturas voltam a subir na segunda-feira.

INTERIOR No Norte de Minas Gerais e no Vale do Jequitinhonha, o céu estará de nublado a parcialmente nublado, com chance de chuvas isoladas hoje. No Sul, a temperatura mínima é de 6oC. No Triângulo, a máxima gira em torno dos 25oC.

No domingo, a população vai conviver com a possibilidade de pancadas de chuva isoladas nas regiões Noroeste, Central, Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Triângulo Mineiro. Nas demais zonas, o céu permanece parcialmente nublado. A mínima será de 6°C, no Sul, e a máxima de 30°C, no Norte.

Com o frio e outras condições climáticas, torna-se comum o registro de sensações térmicas que podem marcar temperaturas abaixo de zero. Na madrugada de quinta-feira, por exemplo, a sensação chegou a -13,5°C. Ontem, às 5h, a -12,3°C.

O cálculo da sensação térmica pode variar em cada serviço meteorológico. O Inmet utiliza o Índice Termoclimático Universal (UTCI, do inglês Universal Thermal Climate Index), criado pela Organização Mundial da Meteorologia (OMM), que combina variáveis como temperatura, vento e umidade do ar com fatores metabólicos do corpo humano, além de vestimentas.

* Estagiários sob supervisão do subeditor Rafael Arruda