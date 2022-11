BH tem sensação térmica de - 13,5°C de madrugada com ventos de 80 km/h

Ainda de acordo com o Inmet, durante o dia, o céu em BH ficará nublado com chuva fraca a moderada a qualquer momento (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Belo Horizonte teve madrugada gelada devido à queda brusca de temperaturas, chuva e rajadas de vento. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a sensação térmica registrada em BH na madrugada desta quinta-feira (3/11) às 03h foi de - 13,5°C com ventos de 80 km/h.

Ao amanhecer, a sensação térmica passou para -12°C. A mínima registrada hoje na Estação do Cercadinho (próximo ao Buritis, Belvedere e Mangabeiras) foi de 11°C, e a máxima prevista é de 15°C.

Ainda de acordo com o Inmet, durante o dia, o céu em BH ficará nublado com chuva fraca a moderada a qualquer momento.

No interior de Minas, Monte Verde, na Região Sul, registrou mínima de 6,3°C. A máxima despencou nas regiões mais quentes do estado, a previsão é que não passe de 25°C no Norte de Minas e no Triângulo.

Pode chover em todas as regiões durante o dia. Norte, Noroeste e Leste terão chuva forte, já nas outras áreas, deve ser fraca a moderada.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen