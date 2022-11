Familiares de vítimas de Brumadinho fazem homenagem aos 272 mortos

Familiares de vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho prestaram homenagens no Dia de Finados (foto: Divulgação)

A Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão (Avabrum) promoveu nesta quarta-feira (2/11), Dia de Finados, diversas homenagens às 272 pessoas que morreram no rompimento da barragem da Vale, há quase quatro anos.



Na Paróquia São Sebastião, em Brumadinho, uma missa foi realizada nas primeiras horas da manhã. Às 8h, os familiares se encontraram no letreiro da entrada da cidade para algumas orações. Várias flores foram deixadas no canteiro central e também entre as letras do nome da cidade.





Na sequência, os familiares foram até o local do rompimento da barragem, em 25 de janeiro de 2019, para a cerimônia principal, realizada no Mirante - bem próximo à área de buscas do Corpo de Bombeiros.Após cânticos, orações e a chamada dos nomes das joias, Dom Vicente Ferreira, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, conduziu a celebração, e uma rosa branca foi entregue a cada familiar. Em um consenso, todos optaram em não levar as rosas para casa, mas em “plantá-las” nos bancos de minério que lá ainda estão.Para Maria Regina da Silva, integrante da diretoria da Avabrum, o momento foi, inicialmente, bastante doloroso, mas trouxe um sentimento de paz e de emoção pelo compartilhamento de sentimentos.“Eu sempre tive muito medo e sei o quão frágil isso é. O intuito deste ato é dar a mão, reagir, ir a lugares que nunca pensávamos em ir. Chegar ao Mirante é estar bem próximo às nossas joias, e fazermos essa celebração é um ato de força. Sentir o parente próximo é muito forte. É muito bom”, disse Regina, que perdeu a filha Priscila na tragédia.Segundo ela, a Associação busca amparar os familiares para que todos se sintam unidos. “Buscamos ter esse cuidado com o familiar. O importante é a AVABRUM procurar trazer os familiares não somente para a luta, mas para esses momentos de paz, de cuidado, de compartilhamento de sentimento e de ajuda. Estamos muito juntos nessa”.



A cerimônia também foi um clamor pelo encontro das quatro vítimas não localizadas, acalentando seus parentes que não têm um lugar para fazer uma oração e levar uma flor. Ao final, foram soltos quatro balões em homenagem a Cristiane Antunes Campos, Nathalia de Oliveira Porto Araújo, Tiago Tadeu Mendes da Silva e Maria de Lurdes da Costa Bueno.