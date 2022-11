Temperatura despenca a 10°C em Belo Horizonte e cai em 710 municípios de MG

Municípios com queda brusca de temperatura

O frio chega forte nesta semana em Belo Horizonte, com os termômetros podendo atingir 10°C no sábado (05/11), segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Há alerta de declínio da temperatura para 710 municípios mineiros ().As baixas temperaturas levaram a Defesa Civil da capital mineira a emitir um alerta, uma vez que as temperaturas ficam abaixo de 13°C até domingo (06/11).Há previsão de tempo nublado e chuvas todos os dias em BH, o que disparou também o alerta de risco geológico até sexta-feira (04/11). "Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos", informa a defesa civil de BH.O alerta geológico por saturação pelas chuvas ocorre nas regionais que mais enfrentaram precipitações, sendo forte alerta em Venda Nova e moderado na Pampulha e Nordeste, segundo a Defesa Civil de BH.Em Minas Gerais, a faixa de frio corre do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste de Minas, Vale do Mucuri, Sul/Sudoeste de Minas, Campos das Vertentes, Grande Belo Horizonte, Jequitinhonha, Noroeste de Minas e Norte de Minas.Abadia dos Dourados