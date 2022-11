BH está sob alerta de pancadas de chuva, com raios até esta quarta (2/11)

Chuva em BH no fim de tarde desta terça-feira (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A PRESS)



A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta com possibilidade de pancadas de chuva (20 a 30 mm), com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O alerta vale até as 8h de amanhã, quarta-feira (2/11).

Cumprindo a previsão, quase toda Belo Horizonte está sob chuva neste início de noite de terça-feira (1º/11).









Resultado das chuvas, a BHTrans aponta trânsito intenso na Av. Carlos Luz entre a Av. Américo Vespúcio e a Rua Conceição do Mato Dentro, sentido Centro em direção aos bairros.

Essa matéria está em atualização.