Feriado de Finados será de chuva e frio: a máxima prevista é de 21°C

Nesta terça-feira, o céu amanheceu nublado e deve permanecer assim ao longo do dia (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A partir desta terça-feira (1/11), os dias na maioria das regiões mineiras serão nublados, com chuva e com declínio de temperatura. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o feriado de Finados (2/11) será de frio e chuva o dia todo, com mínima de 16°C e máxima de 21°C.

Hoje, o clima já se comporta desta forma também. A temperatura mínima registrada em Cercadinho (próximo ao Buritis, Belvedere e Mangabeiras) foi de 18,6°C, já a máxima prevista é de 25°C. Há previsão de chuva para BH e região metropolitana de BH.

Para o restante de Minas Gerais, a previsão é de chuva para todas as regiões nesta terça-feira. Algumas terão ainda declínio de temperatura devido a massa de ar frio que chegou a alguns estados brasileiros nesta semana

Chuvas fortes podem ser registradas nas regiões Norte, Noroeste, Vale do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhinha. A temperatura mínima registrada foi de 13,8°C no Sul de Minas, em Monte Verde. A máxima prevista é de 35°C no Norte de Minas.

Amanhã no feriado de Finados, o Inmet prevê uma queda ainda maior de temperatura principalmente no Sul de Minas, que pode chegar a 8°C. A máxima ficará abaixo de 30°C.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen