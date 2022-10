Massa de ar frio derrubará temperaturas a partir do feriado de Finados

O dia será chuvoso e a umidade do ar deve ficar em 55% à tarde (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma massa de ar frio chegará em algumas regiões de Minas Gerais no feriado de Finados (2/11), derrubando as temperaturas e trazendo dias chuvosos. A passagem da massa de ar será rápida, durando até no máximo sexta-feira (04/11). As máximas não devem passar de 20°C.

Na manhã desta segunda-feira (31/10), Belo Horizonte amanheceu com céu nublado e pode evoluir para claro ao longo do dia. A temperatura mínima registrada em Cercadinho (próximo ao Buritis, Belvedere e Mangabeiras ) chegou a 17,9°C e a máxima prevista é de 30°C.

O dia será chuvoso e a umidade do ar deve ficar em 55% à tarde.

Para o restante de Minas Gerais, a temperatura mínima foi de 15,4°C em Monte Verde, no Sul de Minas. A máxima prevista é de 35°C, na cidade de Montalvânia, no Norte, com 35°C. Acerca da chuva, há possibilidade de fraca a moderada para todas as regiões mineiras.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen