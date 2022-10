Carreta que transportava sucata tomba e complica trânsito na BR-381

Uma carreta carregada com blocos prensados de sucata tombou e derrubou uma placa de sinalização na BR-381, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Apesar do trânsito ter sido interrompido, não houve feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, no veículo estava apenas o motorista, que ficou retido dentro da cabine, devido à posição em que o veículo estava. A corporação informou que ele conseguiu sair do local sozinho. Mesmo assim, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para atender o homem, que apresentava lesões leves.