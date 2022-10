Bombeiros combatem incêndio em madeireira em Uberlândia; veja vídeo

Incêndio em madeireira em Uberlândia obriga bombeiros a combate na área urbana (foto: CBMMG)

Um incêndio destruiu uma madeireira no Bairro Santa Mônica, em Uberândia, no Triângulo Mineiro, obrigando o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) a combater as chamas no centro do quarteirão, dentro da área urbana, por volta das 13h30 de sábado (29/10).