Acidente entre ônibus fecha faixa de pista exclusiva na Antônio Carlos

Acidente foi no sentido centro (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Uma batida entre dois ônibus do Move fechou uma faixa da pista exclusiva do transporte público na Avenida Antônio Carlos, na Região da Pampulha, em BH, em frente ao Batalhão do Corpo de Bombeiros, na manhã desta segunda-feira (31/10).

O acidente foi no sentido centro. Equipes da BHTrans e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local.

Dois passageiros foram socorridos, mas sem ferimentos graves.

Na hora do acidente, chovia na Avenida Antônio Carlos.

A Polícia Militar também foi acionada.