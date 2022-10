Um homem morre e quatro pessoas ficam feridas em tiroteio

Uma equipe da Polícia Militar patrulhava a região quando foi parada por populares que denunciaram o crime (foto: Reprodução)

Um homem de 28 anos foi morto e quatro pessoas ficaram feridas - entre elas uma criança, de 12 anos - em um tiroteio na noite desse domingo (30/10), no bairro Nova Cintra, Região Oeste de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, uma viatura patrulhava a região quando foi parada por populares que denunciaram o crime. O relato era de que um homem havia atirado contra pessoas em uma garagem próxima e fugira em direção a Avenida Tereza Cristina.

Os agentes rastrearam a região e localizaram o suspeito na avenida. Perseguido, o homem foi cercado e preso. Com ele, a polícia apreendeu duas armas carregadas e uma faca.

O detido, de 36 anos, confessou ter feito os disparos e contou que passou o domingo bebendo e que, em determinado momento, ficou desorientado e foi para casa.

Lá, ele pegou duas armas e foi em direção a um beco próximo para procurar por traficantes. Durante o trajeto, o suspeito viu diversas pessoas na rua e decidiu atirar de forma aleatória, atingindo duas mulheres de 47 e 40 anos.

Já no beco, o homem não localizou os traficantes e continuou o trajeto em direção a avenida. Ao se aproximar de uma garagem, onde pessoas estavam estavam reunidas, ele novamente atirou. Uma criança, de 12 anos, uma mulher, de 47, e um homem, de 28, foram atingidos.

O suspeito também afirmou que sofre de ansiedade e outras doenças psicológicas, mas que não usa medicamentos desde o início do mês.

A família que estava na garagem falou com os militares que comemorava o fim das eleições, quando o homem chegou atirando. As testemunhas afirmaram que não entenderam a motivação do suspeito.

Na casa do homem, a PM ainda localizou um rifle. As armas foram apreendidas e o homem foi preso.

As duas mulheres que estavam na rua foram levadas para a UPA Oeste e não correm risco de vida. As vítimas que estavam na garagem foram socorridas e encaminhadas para o Hospital João XXIII.

O homem, de 28 anos, já chegou ao hospital morto. A criança, atingida no braço direito, e a mulher, que levou um tiro no braço esquerdo, estão fora de risco.