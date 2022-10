Influenciadoras mineiras morrem em acidente na BR-494

Mulheres se dirigiam a festa de um amigo, que também é influencer: Júlia Noara (à dir.); e Letícia Hordones (à esq.) (foto: Reprodução/Redes Sociais)



10:25 - 28/10/2022 Acidente entre caminhão e ônibus fecha Anel Rodoviário de BH Um acidente envolvendo um caminhão carregado de carvão e um Hyundai HB20, no KM 7 da BR-494 em Nova Serrana, na região Centro-Oeste do Minas, resultou na morte de duas mulheres, na noite dessa sexta-feira (28/10). Outras duas ficaram feridas. As vítimas estavam a caminho de uma festa de aniversário.As influenciadoras Júlia Noara, de 21 anos, e Letícia Hordones - que conduzia o veículo -, de 26 anos, foram encontradas pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG), presas às ferragens e já sem vida. Já Melissa Corrêa e Letícia Oliveira, de 22 e 25 anos respectivamente, foram levadas pelos militares ao hospital do município, em estado grave.



As mulheres se dirigiam a uma festa de aniversário do promotor de eventos e influenciador, Hugo Gomes, que, pelas redes sociais, lamentou o ocorrido e disse ter encerrado a festa ao saber da notícia. Hugo agradeceu às mensagens de apoio e pediu orações às famílias.



Os bombeiros foram acionados por volta das 22h e informaram que o motorista do caminhão não se feriu. As causas do acidente não foram divulgadas.

Familiares, amigos e seguidores de luto



Leia: Acidente no Anel: motorista disse que não viu área de escape Já na conta de Letícia Hordones, sua última publicação, de três dias atrás, é uma montagem em vídeo de momentos felizes da influenciadora. Nos stories, ela parabenizava o amigo Hugo Gomes. A família informou que o velório será às 16h30 no Parque da Serra, em Divinópolis. Na última publicação de Júlia Noara no Instagram, a jovem celebrava seu aniversário de 21 agradecendo pela conclusão de mais um ciclo. Nos comentários, fãs e amigos expressaram seu luto e desejaram paz. A família informou que o velório acontece na Vila Vicentina, após as 15h.Já na conta de Letícia Hordones, sua última publicação, de três dias atrás, é uma montagem em vídeo de momentos felizes da influenciadora. Nos stories, ela parabenizava o amigo Hugo Gomes. A família informou que o velório será às 16h30 no Parque da Serra, em Divinópolis.

