Três crianças e um homem são assassinados a facadas em Santa Luzia

A perícia esteve no local do crime e os corpos das vítimas foram levados para o IML (foto: Reprodução)

Três crianças, de 7, 9 e 11 anos, e um homem, de 39 anos, foram mortos a facadas na madrugada deste domingo (30/10), no bairro Vila Olga, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito é vizinho das vítimas. Ele teria tido um surto psicótico antes do crime. Ele foi conduzido para a delegacia.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil foram acionados.

Em nota, a Polícia Civil informou que deslocou equipe de perícia e rabecão ao local. Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML).

“A ocorrência encontra-se em andamento e as investigações irão apurar a autoria, a motivação e as circunstâncias do fato”.