Casal morre após quatro placas de granito caírem sobre ele

No momento do acidente, as vítimas desciam do caminhão placas de mármore e granito (foto: Carolinne Souza/Rádio Difusora 95)

Um casal (homem, de 36 anos, e mulher, de 40) morreu no início da tarde de ontem (26/10), quando quatro placas de granito caíram sobre eles. As vítimas morreram no local do acidente, em frente a uma marmoraria, de Patrocínio (Alto Paranaíba), situada no bairro São Cristóvão, a qual eles eram donos.

Mas, infelizmente, no momento que desciam quatro pedras de granito, ainda conforme o CB de Patrocínio, o cavalete, usado para descer o material, quebrou e ocorreu o desmoronamento sobre as vítimas.

Cada uma das pedras de granito media cerca de três metros de largura por dois de altura.

Ainda de acordo com o CB de Patrocínio, as vítimas sofreram várias lesões pelo corpo.

Além do Corpo de Bombeiros, também compareceram ao local do acidente equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).