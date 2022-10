Santuário de São Judas em BH celebra o dia do santo nesta sexta-feira (28)

Haverá missas a cada duas horas, começando à 00h e finalizando às 22h (foto: Arquidiocese Uberaba / Reprodução)

O Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu irá celebrar nesta sexta-feira (28/10) a 68° festa do padroeiro, com missas a cada duas horas, começando à 00h e finalizando às 22h. O velário do Santuário, que fica na Rua Macaé, 629, no Bairro da Graça, Região Nordeste de Belo Horizonte, estará aberto a partir das 5h30.

Além da celebração, os fiéis poderão prestigiar a recém-inaugurada “Via do Peregrino”. A revitalização do espaço incluiu o fechamento total da Rua Restinga, com a implantação de um calçadão com trânsito exclusivo para fiéis, ampliando o espaço dedicado aos peregrinos na data.

São Judas Tadeu está sepultado na Babilônia, era apóstolo e primo de Jesus, nascido na Galiléia. Além disso, foi um dos discípulos a quem Jesus apareceu após a ressurreição, por isso, era considerado um dos mais fervorosos apóstolos.

Patrono das “grandes necessidades e causas urgentes”, pregou a doutrina do Divino Mestre, superando sofrimentos e perseguições, na Judéia, Samaria, Iduméia e, principalmente, na Mesopotâmia, onde converteu inúmeras almas ao cristianismo. São Judas Tadeu selou sua fé com o martírio, na Pérsia, no dia 28 de outubro do ano 70.

