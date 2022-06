Dia de Santo Antônio: veja a programação da Arquidiocese de BH

Paróquia de Santo Antônio, no Bairro Venda Nova, deu início as festividades desta segunda (13/6) pela manhã (foto: Paróquia de Santo Antônio Venda Nova/ Divulgação)

O Dia de Santo Antônio é celebrado nesta segunda-feira (13/6) e a Arquidiocese de Belo Horizonte criou uma programação especial para os fiéis. Além de trezenas, procissões, rezas de terços e missas, as p aróquias prepararam as tradicionais festas juninas, com barraquinhas, após dois anos sem a realização desse tipo de comemoração, por cauda das restrições impostas pela pandemia da COVID-19.