Tecnologia ajuda a manter viva a tradição das festas juninas em BH

Padre Marcelo Carlos da Silva (E) prepara, ao lado dos seminaristas os adereços para a festa virtual que na igreja da Boa Viagem (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Não será por falta de canjica, quentão e milho verde que os belo-horizontinos vão deixar de festejar, um dos santos mais queridos da temporada. Desta vez, devido àe ao isolamento social, a criatividade e a tecnologia estão “no caminho da roça” e a serviço dos promotores do Arraiá Solidário Virtual da Boa Viagem, que será realizado no dia 13, a partir das 19h, com live de música sertaneja e as tradições ligadas à cultura mineira.

Kit junino

Dona de bufê, Luciana Ribeiro montou um kit com caldos, dobradinha, canjiquinha com costelinha, canjica e quentão, entre outras iguarias (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Contato direto com os fiéis

Uma das novidades será o sistemapara comprar as delícias da época, facilitando a vida do morador que não precisará sair do carro para pegar e levar para casa.A festa, com duração de quatro horas, será transmitida ao vivo (canal no Youtube) da área externa do salão paroquial localizado na Rua Sergipe, 175, no Bairro Boa Viagem, na Região Centro-Sul de Belo HorizontePara quem se esbaldava no tradicional e animado Arraial de Belo Horizonte, na Praça da Estação, o jeito é esperar por junho de 2021. Por determinação do prefeito Alexandre Kalil, a fim de impedir aglomeração – a festa juntava milhares de pessoas – está suspensa.Concurso de, comida típica e outros atrativos ficam na memória com o gostinho de. Mas tem quituteiras preparando kits juninos para não deixar ninguém com água na boca.Segundo o reitor do(padroeira da capital) e titular da paróquia,, a animação precisa ser a mesma, pois “se está impossível ir ao arraiá, o arraiá vai até você”.A fim de celebrar o santo casamenteiro, vai ter no cardápio caldos de feijão e de mandioca, canjiquinha com costela,e pastel de carne e queijo.Para adoçar a vida e o paladar,, pé de moça, cocada, doce de leite e mingau de milho verde. E na hora de beber, quentão, refrigerantes e sucos.“Nesses tempos de pandemia, devemos usar a criatividade. Queremos estimular as pessoas para que se divirtam em casa”, diz padre Marcelo, adiantando que o show do dia 13 será com o cantor Rômulo Netto.No preparo dos quitutes e do quentão vai atuar o chef, com uma equipe de seminaristas versados também em cozinha. "O importante é que a renda doserá revertida para o programa Solidariedade em Rede, da Arquidiocese de BH, ajudando as famílias neste tempo de dificuldade”, completa.Assim, durante a live beneficente do cantor, as pessoas poderão contribuir para a ação social, já que haverá um QR Code na tela, e também fazer presencialmente, no, doações de álcool em gel, material de limpeza e cestas básicas.Na tarde desse sábado, seminaristas que moram na Boa Viagem e convivem diariamente com o reitor do santuário começaram a fazer bandeirinhas coloridas para decorar o espaço da live. As máscaras são fundamentais neste momento, mesmo para quem vive em comunidade.Os pedidos de canjica e demais iguarias poderão ser feitos com antecedência pelo telefone com WhatsApp (31) 99144-3139, ou via redes sociais do santuário – há um link direcionado ao evento. O serviço de entrega também estará funcionando.Viva São Pedro, Santo Antônio e São João! Quem é que não gosta de uma boa festa junina, com muita música, alegria e a noite fria para curtir a fogueira? A celebração foi adiada e tem quem leve o “arraiá” até a sua casa.Dentro desse conceito, a promotora de uma festa com tradição de 10 anos,, conhecida como Lu Ribeiro, resolveu não deixar a peteca cair e partir para o ataque.Criativa, Lu Ribeiro produz e entrega o– e, no mês que vem, julhino – para duas ou cinco pessoas. Dona de bufê e com um quiosque no(atualmente fechado devido à pandemia), na Região da Pampulha, em BH, ela conta com a ajuda da mãe, dona Nair, no preparo dos doces.No cardápio,dobradinha com feijão brancocanjiquinha com costelinhasalgadinhosincluindo. Interessados podem ligar para os telefones (031) 99353-2647 e 99969- 7412.Neste mês dedicado às festas em torno de fogueiras virtuais, há uma novidade para ligar ao espaço sagrado: a tecnologia cria canais para “reinventar” a comunicação entre fiéis e aDiante da dificuldade, para muitas instituições religiosas, de gerir grande volume de mídias distintas ou mesmo um sistema personalizado, a empresa de investimentos Seven Capital desenvolveu o aplicativo(disponível para android e IOS), que chega, segundo seus criadores, “como uma revolução tecnológica para as igrejas”.“Muitas instituições no país não têm nenhum sistema de comunicação e poucas fazem o uso eficiente das mídias gratuitas, problema que se tornou ainda mais evidente nos últimos dias, em função da pandemia”, destaca Hugo Tanure, head de Investimentos da Seven Capital.“Criamos um modelo único no mundo e uma solução atemporal de comunicação ativa”, afirma. Entre inúmeros recursos, há gestão de eventos, membros, células e pastorais;O Legacy contém também um painel informativo dinâmico que mantém os fiéis conectados e instantaneamente atualizados. Para se conectar, basta baixar o app, navegar pelo menu principal, onde todos os recursos estão disponíveis, ou acessar a página da sua igreja ou paróquia favorita.Também é possível favoritar a paróquia. Assim, quando voltar ao aplicativo, ela estará na página de “meus favoritos”.