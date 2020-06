Arquidiocese de BH orienta fiéis sobre as celebrações no feriado de quinta-feira (11)

O arcebispo dom Walmor pede que os fiéis acompanhem as celebrações com os olhos e o coração (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)



Com o o olhar e o coração, mas sem sair de casa. Essa é a orientação da Arquidiocese de Belo Horizonte para os católicos acompanharem as celebrações na quinta-feira (11), dia de Corpus Christi, que terá missas transmitidas pelas redes sociais das paróquias de 27 municípios. Se as igrejas continuam fechadas, em respeito às determinações das autoridades municipais, os fiéis devem rezar, família, no aconchego do lar, de forma a evitar o avanço da pandemia do novo coronavírus.









O documento com orientações aos fiéis foi elaborado pelo arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo, e os bispos auxiliares da Arquidiocese de BH, dom Joaquim Mol, dom Geovane Luís da Silva e dom Vicente de Paula Ferreira.





Veja os principais pontos do documento da Arquidiocese de BH:





- Durante as celebrações litúrgicas, cuide-se para que sejam respeitadas as regras sanitárias de distanciamento e segurança.





- Durante o tríduo que antecede a solenidade e no Dia de Corpus Christi, nas celebrações, além do sacerdote, poderão estar reunidos nas igrejas o diácono, até dois ministros da Palavra, um ministro extraordinário da comunhão eucarística, um cantor, um instrumentista.





- Poderá ainda, no tríduo que antecede a festa e na solene celebração, haver uma pequena assembleia, de até 20 pessoas, nas celebrações litúrgicas.





- Para a tradicional procissão com o Santíssimo Sacramento, sempre vivenciada na solenidade, o convite é para que os fiéis acompanhem “com o olhar e com o coração”, de suas casas. As Missas e a bênção com o Santíssimo Sacramento serão transmitidas pelos meios de comunicação católicos e redes sociais.