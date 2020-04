Coronavírus: igrejas promovem aglomeração em cultos e são interditadas em Betim, na Grande BH

Igrejas foram interditadas na manhã desta segunda-feira (13) em Betim (foto: Divulgação/Prefeitura de Betim) igrejas foram interditadas na manhã desta segunda-feira (13) em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ação, executada pela Vigilância Sanitária, em parceria com a Procuradoria Geral do Município, foi motivada por causa de cultos realizados na noite nesse domingo (12), que geraram aglomeração de pessoas, o que violou o decreto da prefeitura que visa ao combate do coronavírus (COVID-19). Duasforamna manhã desta segunda-feira (13) em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ação, executada pela, em parceria com a, foi motivada por causa derealizados na noite nesse domingo (12), que geraram, o que violou o decreto da prefeitura que visa ao combate do









Um processo administrativo foi aberto pela Procuradoria Geral do Município. Os alvarás das igrejas foram cassados, a princípio, até a vigência do decreto.





De acordo com o decreto 42.029/2020, locais com potencial de aglomeração de pessoas estão proibidos de abrir desde o dia 21 de março. Feiras, casas de shows, shopping, casas de festas e igreja são alguns dos exemplos.

Outro lado

Por meio de uma transmissão ao vivo no Instagram, o responsável pela Igreja Quadrangular Movimento, pastor Aldo Sobrinho, evitou culpar as autoridades pelo fechamento do templo. Ele ressaltou que a instituição religiosa segue todas as recomendações para evitar o contágio do coronavírus, como a disponibilização de álcool gel na entrada e na saída, e destacou que o local comporta até 4 mil pessoas.





O pastor também afirmou que a igreja tem promovido distanciamento entre as pessoas, mas admitiu que o local estava mais cheio que de costume nesse domingo por ser Páscoa.





O Estado de Minas não conseguiu contato com a Igreja Evangélica Quadrangular.