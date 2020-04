Novo decreto libera funcionamento de comércio e indústria em Ubá

Prefeito de Ubá, Edson Teixeira Filho pediu a colaboração de toda população nas medidas preventivas à COVID-19 (foto: Divulgação/Pref. Ubá) Prefeitura de Ubá, na Zona da Mata mineira, publicou novo decreto Nº 6.371/20 que permite a retomada, de forma gradativa, de parte das atividades comerciais e industriais no município. , na Zona da Mata mineira, publicou novo decreto Nº 6.371/20 que permite a









Segundo boletim da prefeitura, Ubá tem quatro casos confirmados de coronavírus e 21 casos aguardam resultado de exames.





Durante entrevista coletiva, o Prefeito de Ubá, Edson Teixeira Filho pediu a colaboração de toda população nas medidas preventivas à COVID-19.





De acordo com o prefeito, o novo decreto visa dar mais fluidez à questão econômica, mas sem perder a atenção nas questões de saúde relativas ao coronavírus. Edson também reforça que continuam em vigor todas as exigências de higiene e distanciamento.





“É importante que aquelas pessoas do grupo de risco mantenham o isolamento. Então, gostaria de deixar esse alerta. Ainda temos poucos casos, proporcionalmente, em Ubá, mas já há alguns casos confirmados. Assim, todo cuidado é essencial para a nossa saúde e dos nossos familiares. Por isso, precisamos da colaboração de todas as pessoas”, declarou.

Retorno das atividades de modo gradual

A partir desta terça-feira (14), serviços de venda ou conserto de óculos e lentes em óticas podem voltar o funcionamento. Já o setor industrial está liberado a partir de quarta-feira (15). Lavanderias e serviços hoteleiros só podem voltar as atividades no próximo dia 20. Comércio em geral, estabelecimentos estéticos, salões de beleza, barbearia e similares, a partir do dia 22 e cartórios a partir do dia 27 de abril.

Feira Livre

A feira livre também está liberada para retomar as atividades, desde que a distância de 3 metros, entre as barracas, seja respeitada. Já para os feirantes, é obrigatório o uso de máscara de proteção individual.

Condições

Porém, conforme o decreto, a retomada dessas atividades está submetida a uma série de medidas preventivas.





Dentre as exigências, destaca-se a intensificação de serviços de limpeza dos espaços, disponibilidade de álcool em gel 70% ou outro produto adequado para utilização de funcionários e clientes.





Ainda de acordo com o texto do decreto, deve-se manter isolamento social de trabalhadores que estão no grupo de risco, além de medidas para evitar aglomerações.





A Vigilância Sanitária e o setor de Fiscalização Ambiental, Obras e Posturas do município estão incumbidos de fazer o acompanhamento da adoção das medidas.

Suspensão

O novo decreto não alterou a suspensão das aulas das redes de ensino público e privado, bem como a proibição de eventos que tenham aglomerações.





Também continuam suspensas as atividades religiosas como cultos, missas e celebrações.

O decreto determina ainda o isolamento de parques, jardins, praças e outros espaços públicos.