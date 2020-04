Zona da Mata tem segunda morte confirmada por coronavírus

Todas as mortes são de moradores de Juiz de Fora (foto: Marcos Alfredo)

Juiz de Fora registrou o segundo caso de morte por coronavírus. A cidade é a única da Zona da Mata com casos de óbitos confirmados. A informação consta do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Minas Gerais publicado nesta segunda-feira (13).





Primeira morte na Zona da Mata

Boletim

De acordo com assessoria da, aé um homem de 71 anos que estava internado em um hospital da rede particular da cidade. Além de portar, o idoso era, tinha doença cardiovascular crônica e hipertensão arterial. O óbito ocorreu no dia 29 de março.O primeiro caso confirmado de óbito porna região também ocorreu em Juiz de Fora e foi divulgado na última quarta-feira (8).De acordo com as autoridades, o homem de 70 anos estava internado em um hospital particular e tinha como comorbidade hipertensão arterial. A morte ocorreu no dia 7 de abril.Conforme boletim divulgado pela prefeitura nesta segunda-feira, acontabilizaconfirmados. Além das duas mortes confirmadas, há. Já o boletim epidemiológico do estado acusaconfirmados por