Projeto de Lei reduz valor de mensalidades escolares em Juiz de Fora

Fachada da Câmara Municipal de Juiz de Fora, na Zona da Mata (foto: Marcos Alfredo/Especial para o EM/D. A Press) Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, aprovou em 2ª discussão nesta quinta-feira, 9, Projeto de Lei (PL) Nº 30/2020 que reduz em 30% os valores das mensalidades das escolas particulares de educação infantil e ensino fundamental. A Câmara Municipal de, na Zona da Mata mineira, aprovou em 2ª discussão nesta quinta-feira, 9, Projeto de Lei (PL) Nº 30/2020 que





De acordo com o PL, os estabelecimentos de ensino que possuem calendário regular, com previsão de recesso semestral, podem reduzir a mensalidade a partir do 31º de suspensão das aulas. Já os estabelecimentos de ensino que usam o calendário ininterrupto de aulas – creches e demais unidades de ensino de carga horária integral – ficam obrigados a aplicar a redução de mensalidade assim que a lei for sancionada.





“Quem já pagou deve pedir ressarcimento ao estabelecimento de ensino e, em caso de negativa, a pessoa pode recorrer ao Procon”, esclareceu o vereador.





A redução será aplicada durante o tempo em que as escolas estiverem com suas atividades suspensas, durante vigência do plano municipal de contingência devido ao novo coronavírus.

Multa

A fiscalização ficará a cargo do Procon. Caso não haja cumprimento da lei, a instituição de ensino pode ser multada em até R$ 2.500, passando para R$ 5.000 se houver reincidência.

A redução será automaticamente cancelada com o fim da suspensão das aulas.