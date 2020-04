Exército faz treinamento especial contra COVID-19 em Juiz de Fora

O treinamento contou com participações de 40 pessoas entre militares da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha (foto: Cabo De Paiva/Exército Brasileiro/Divulgação)

Juiz de Fora, na Zona da Mata, recebeu na manhã desta sexta-feira (10/4) treinamento de equipe especializada do Exército para desinfecção de áreas contaminadas pelo novo coronavírus. Em Minas Gerais, a cidade está em segundo lugar na quantidade de infectados pela COVID-19, perdendo apenas para Belo Horizonte. De acordo com boletim da prefeitura, são 1.104 casos suspeitos de coronavírus; 67 casos confirmados e cinco óbitos em investigação. Além disso, uma morte foi confirmada na última quarta-feira (8).













Os instrutores fazem parte de uma tropa do Exército Brasileiro que é treinada para atuar em ocorrências envolvendo armas químicas, biológicas, radiológicas e nucleares.





Experiência na Copa do Mundo

Juiz de Fora foi a segunda cidade em Minas Gerais, após Belo Horizonte, a receber essa equipe especializada do Exército – que acumula experiências de atuação na Copa do Mundo e nas Olimpíadas.



Instrutores fazem parte de tropa treinada para atuar em ocorrências envolvendo armas químicas, biológicas e radioativas (foto: Cabo De Paiva/Exército Brasileiro/Divulgação)





A instrução permite que se tenha uma visão geral sobre o risco de contaminação do coronavírus e a importância do procedimento de desinfecção de áreas – onde tem muita circulação de pessoas – para prevenir a disseminação do vírus.





Treinamento detalhado

Em um primeiro momento, os instrutores deram uma aula com informações sobre o coronavírus e, logo após, partiram para a prática de uso de equipamentos e de desinfecção de áreas. Além disso, a capacitação orientou quanto ao uso correto dos equipamentos de proteção individual (EPIs).





Juiz de Fora foi a segunda cidade em Minas Gerais, após Belo Horizonte, a receber essa equipe especializada do Exército (foto: Cabo De Paiva/Exército Brasileiro/Divulgação)





De acordo com o comandante do 17º Batalhão Logístico, tenente coronel Rodrigues, a ideia é disseminar conhecimento e ampliar o combate à pandemia do novo coronavírus (COVID-19). “Como temos militares e civis aqui hoje, os ensinamentos vão ser repassados nas instituições para auxiliar, em caso de necessidade, em atividades futuras. E a capacitação também mostra que é possível usar equipamentos e produtos químicos fáceis de achar no mercado”, ressalta.



União de forças

Conforme o capitão Tassi, do Corpo de Bombeiros, cinco militares da corporação também são instrutores no treinamento e cinco participam como alunos. “O objetivo de nossa participação é unir forças, diante dessa pandemia e padronizar os procedimentos. Também trocamos experiências do nosso batalhão especializado daqui, de Juiz de Fora, que já trabalha com ocorrências de produtos perigosos, radioativos”.





Pela Prefeitura de Juiz de Fora, participaram funcionários da Defesa Civil, Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) e do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb). “Nós vamos replicar tudo que foi passado aqui. Foi muito positivo! Mostraram coisas que a gente acha que já sabia, e tem outras que nem imaginávamos existir”, elogia a engenheira Joseli Lorang da Defesa Civil de Juiz de Fora.