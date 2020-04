Mortes por coronavírus chegam a 17 em Minas Gerais

As mortes de duas pessoas, uma em, no Triângulo Mineiro, e outra em Ouro Fino, no Vale do Sapucaí, aumentaram para 17 o número de óbitos com diagnóstico confirmado de infecção peloemSegundo boletim divulgado pela(SES), os números de falecimentos em Belo Horizonte estão estabilizados há dois dias, seis até quarta-feira (8). Casos de contaminação no estado atingem 698, sendo que 75% têm idade entre 20 e 59 anos.Na capital subiram para 324, vinte a mais comparado com boletim epidemiológico de ontem. Em Nova Lima, cidade da região metropolitana de BH e segunda com maior número entre os municípios mineiros, outros três casos elevaram para um total de 41 infectados.Em todo o estado, os suspeitos subiram para 57.102. São pessoas com quadro respiratório agudo, notificados com indicativos de infecção humana pelo SARS-COV2. Um aumento de 350%, em relação ao mesmo período do ano passado (entre janeiro e dez primeiros dias de abril). Números podem ser alterados no decorrer do dia.