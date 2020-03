Coronavírus: qual é a diferença entre isolamento e quarentena?

(foto: Reprodução/PixaBay) epidemia de coronavírus que se espalhou pelo planeta, muitas dúvidas surgiram sobre o assunto, entre elas a diferença do isolamento, que dura 14 dias, e a “quarentena”, cujo período é de 40 dias. O método é utilizado para prevenir a proliferação do vírus. Mas, afinal, qual é a diferença entre isolamento e quarentena? Em meio àque se espalhou pelo, muitas dúvidas surgiram sobre o assunto, entre elas a diferença do, que dura 14 dias, e a “”, cujo período é de 40 dias. O método é utilizado para prevenir a proliferação do vírus.





Ministério da Saúde, o isolamento serve para separar as pessoas em que o diagnóstico for classificado como caso suspeito, que tiveram algum contato íntimo com caso confirmado e contactante de casos confirmados. Neste caso, é utilizado o isolamento em ambiente domiciliar, podendo ser feito em hospitais públicos ou privados. De acordo com o, o isolamento serve para separar as pessoas em que o diagnóstico for classificado como caso suspeito, que tiveram algum contato íntimo com caso confirmado e contactante de casos confirmados. Neste caso, é utilizado o isolamento em ambiente domiciliar, podendo ser feito em hospitais públicos ou privados.





Procurado pelo Estado de Minas, o médico infectologista Unai Tupinambas explica que o isolamento de 14 dias se deve ao mesmo do período de mutação da doença. “É o tempo que o vírus tem para se manifestar no corpo”, explica.





De acordo com a portaria do Ministério da Saúde, o isolamento é feito por um prazo de 14 dias, podendo ser estendido, dependendo do resultados dos exames laboratoriais.





Já a quarentena tem como objetivo garantir a manutenção dos serviços de saúde em local certo ou determinado. Ou seja, esse procedimento é um ato administrativo, estabelecido pelas secretarias de saúde dos estados e municípios ou do ministro da Saúde. A medida é adotada pelo prazo de até 40 dias, podendo se estender pelo tempo necessário.





O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira, esclareceu que o isolamento e a quarentena são medidas de saúde pública para o enfrentamento do coronavírus no país.





“O isolamento não é obrigatório, não vai ter ninguém controlando as ações das pessoas. Ele é um ato de civilidade para a proteção das outras pessoas. Já a quarentena é uma medida restritiva para o trânsito de pessoas, que busca diminuir a velocidade de transmissão do coronavírus. Essas são medidas de saúde pública”, afirmou.





A medida de quarentena não poderá ser determinada ou mantida após a encerramento da Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN).

