Juiz de Fora confirma primeira morte por coronavírus na Zona da Mata

(foto: Marcos Alfredo) Municipal de Saúde confirmou, na manhã desta quarta feira, a primeira morte por coronavírus (Covid-19) na cidade de Juiz de Fora, no interior mineiro. O óbito é de um homem, com idade de 70 anos, e também é o primeiro em toda Zona da Mata. A Secretariade Saúde confirmou, na manhã desta quarta feira, amorte por coronavírus (Covid-19) nade Juiz de Fora, no interior mineiro. O óbito é de um, com idade de 70 anos, e também é o primeiro em toda Zona da Mata.



De acordo com a assessoria, o idoso estava internado em um hospital da rede particular e tinha como comorbidade hipertensão arterial.



O idoso também tinha histórico de viagem pelo Brasil há 14 dias, antes do início dos sintomas. Assim, não é possível afirmar se o vínculo epidemiológico foi caso importado ou local.



Calamidade pública



A Prefeitura de Juiz de Fora publicou o Decreto 13.920 na tarde desta terça-feira (7), que declara estado de calamidade pública em razão da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19).



Na mesma data, o município contabilizava 1.030 casos suspeitos de coronavírus, 49 casos confirmados e quatro mortes em investigação.