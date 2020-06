Santa Casa faz campanha on-line para requisição de equipamentos

Santa Casa tem sido referência no estado no tratamento de pacientes com coronavírus (foto: Sidney Lopes/EM/D.A Press)

A Santa Casa de Belo Horizonte está participando de uma campanha de doações online para a compra de equipamentos de proteção individual para enfermeiros e médicos. Por meio da plataforma Doa Brasil, o hospital captará recursos até 31 de julho para a aquisição de luvas de procedimento, aventais descartáveis, máscaras cirúrgicas.

apenas R$ 100. Para doar qualquer valor, a pessoa pode acessar o site https://doabrasil.net/santa-casa-bh . A meta é arrecadar pelo menos R$ 30 mil. Até a tarde deste sábado, o hospital havia conseguido





Maior hospital público da capital, a Santa Casa hoje tem sido referência no atendimento a pacientes do coronavírus. Mas o local vem enfrentando dificuldades com o aumento dos casos de pessoas em tratamento, que exige maior quantidade de equipamentos de proteção.

Atualmente, ela dispõe de 30 leitos de terapia intensiva, 95 de enfermaria para adultos e 20 de enfermaria para crianças para atendimento ao novo coronavírus. É o local com o maior número de leitos de Minas Gerais para essa finalidade, podendo chegar a 100 de CTI e 600 de enfermaria - capacidade semelhante ao do hospital de campanha que o governo do estado construiu no Expominas.





“Toda ajuda é bem-vinda e impacta diretamente na assistência aos pacientes e no enfrentamento à Covid-19. É uma honra participar do Doa Brasil e estar ao lado de outros hospitais e instituições de renome nacional que também precisam muito. Ajude, compartilhe e faça parte dessa corrente do bem”, afirma a gerente de marketing e responsabilidade social da Santa Casa BH.