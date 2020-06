Minas lidera no controle da COVID-19; BH é vice-líder entre capitais

Um dos desafios para manter o controle da epidemia é conseguir que a população permaneça em afastamento social, uma vez que esse índice tem caído sistematicamente. Ao se avaliar, por exemplo, a taxa de distanciamento social em Minas Gerais, é perceptível que nos primeiros dias ocorreu uma grande adesão.

Quando o primeiro caso foi identificado, em 16 de março, e as aulas foram suspensas, o índice de pessoas em afastamento era de 30%. Na sexta-feira seguinte, 20 de março, quando foi decretado estado de calamidade pública no estado, chegou-se a um patamar de 39%. O sábado, dia 21, primeiras 24 horas de distanciamento pleno, chegou a registrar 51%, e o domingo alcançou o pico histórico do estado, com a estimativa de que 62% dos mineiros estavam em suas casas. Depois disso, os picos começaram a cair e, com a flexibilização de comércios e atividades já ocorrendo em várias cidades. A última sexta-feira de maio, dia 29, atingiu a menor adesão desde que o decreto foi editado, com 36% de apoio.





Em Belo Horizonte, essa tendência também se observou, com maior volume de apoio. O dia 16 registrou 31% de distanciamento; na data do decreto, dia 20, chegou a 42%; o primeiro sábado fechou em 55%; e o domingo em 64%, sendo também esse o pico de aderência ao afastamento social. Após a flexibilização do comércio, em 25 de maio, esse índice já rondava 42%, chegando ao pior patamar de apoio também no dia 29, com 38%.





Sobre os pontos fracos de todo o estado, como a subnotificação e a adesão ao distanciamento que vem caindo, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) afirma ter mecanismos ativos para melhorar os índices. “A SES-MG entende que em qualquer epidemia, de qualquer lugar do mundo, há uma diferença entre a notificação e a realidade, até mesmo porque há muitas pessoas que têm a doença e não sentem nada e não procuram o serviço médico”. A administração da saúde estadual destaca que mesmo quando os testes são feitos, geram subnotificação. “Os exames têm, em média, uma acurácia de 30% a 70%. Então, mesmo fazendo exames, haveria um grau de subnotificação. Desse modo, ressaltamos que o número de óbitos em Minas Gerais é relativamente pequeno em relação a uma pandemia tão grande e nosso sistema de saúde está adequado.”





Sobre o isolamento, a secretaria informa que não tem acesso aos dados das demais unidades federativas, mas entende ser essencial. “Sem distanciamento é impossível a adequação de qualquer capacidade assistencial à saúde. O distanciamento tem por objetivo permitir que ajustemos a necessidade de leitos dos pacientes COVID-19 à situação de leitos reais. O estado está fazendo esforços para aquisição de respiradores e habilitação de leitos de UTI, mas essas medidas são empregadas em regime de coordenação de atividades, que não dependem exclusivamente de uma única ação, mas de um conjunto delas. Por isso, é necessário o isolamento social e adesão ao Minas Consciente.”





Boas posições em relação ao tamanho da população

Belo Horizonte e Minas Gerais estão em posição melhor que a maioria dos estados e capitais no número de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus e mortes por COVID-19 a cada milhão de habitantes. A capital aparece em 24º lugar e o estado em 26º nos dois recortes de números epidemiológicos, segundo uma tabela que usa dados do Ministério da Saúde compilados até quinta-feira (4/6). A tabela foi postada no Twitter pelo ex-secretário executivo do Ministério da Saúde e atual chefe do Centro de Contingência do Coronavírus do estado de São Paulo, João Gabbardo.





Com 853 casos confirmados por milhão de habitantes naquele dia, Belo Horizonte aparece na 24ª colocação entre as 27 capitais nesse quesito e é a mais controlada entre as 10 maiores. A Prefeitura de BH, no boletim epidemiológico desse dia, confirmava um total de 2.144 casos. Ontem, o total era de 2.304. Um dos principais epicentros da pandemia no país, a cidade de São Paulo ficou na 14ª colocação, com 5.660, e o Rio de Janeiro na 15ª, com 5.015.





Com 22 mortes por COVID-19 a cada milhão de habitantes, BH também aparece na 24ª posição na lista das capitais no quesito óbitos. Em 4 de junho, a prefeitura da capital mineira confirmava um total de 55 mortes pela doença na cidade (ontem, eram 57). Belém aparece no topo da lista, com 1.016 mortes por milhão, seguida por Fortaleza (908) e Recife (715). Com 630 óbitos a cada milhão de pessoas, a cidade do Rio de Janeiro é a quinta colocada, enquanto São Paulo, com 381, é a sétima. Campo Grande, com 8 mortes por milhão, tem a situação mais leve quando se olham os números por esse ponto de vista.





Segundo os números, na quinta-feira, Minas Gerais era o segundo estado com menos casos confirmados por milhão de habitantes, com 616, atrás apenas do Paraná, que tinha 509. Nesse dia, o boletim epidemiológico da Secretária de Estado de Saúde contabilizava 13.034 casos no estado. Ontem, o número era de 13.995.





O Amapá lidera a lista entre os estados em relação à população, com 13.658 casos por milhão de habitantes, seguido pelo Amazonas (11.213) e o Acre (7.961). Os dois estados mais afetados em números absolutos pela pandemia no Brasil ficaram mais abaixo na tabela. São Paulo na 17ª posição, com 2.814 casos a cada milhão, e o Rio de Janeiro, com 3.567, na 14ª.





Com 323 mortes até quinta-feira (344 ontem), Minas Gerais estava na 26ª colocação na relação mortes por milhão de habitantes na quinta-feira, com um índice de 15. O Amazonas lidera, com 527 mortes a cada milhão de pessoas. São Paulo fica em 9º lugar, com 186. O país tinha 162 mortes a cada milhão até 4 de junho.

A secretaria destaca também a. “Há diálogos constantes junto aos municípios, para que façam a adesão ao Minas Consciente e sigam as orientações do Plano de Contingenciamento Ma- crorregional. O Minas Consciente foi criado para auxiliar os municípios na retomada gradual das atividades e serviços, respeitando sempre um sistema de critérios rígidos e protocolos sanitários, para garantir a segurança dos cidadãos. Todas as ações propostas pelo governo de Minas são baseadas em dados técnicos e científicos.”