O mês acabou, as festas juninas não; eventos continuam em julho em BH

Tradicionais festas juninas continuam no mês de julho em BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press) Junho acaba nesta sexta-feira (30), mas as tradicionais festas juninas invadem o calendário de julho e animam aqueles que ainda querem aproveitar as quadrilhas, fogueiras, roupas, brincadeiras e principalmente de comidas típicas. Nas próximas semanas, Belo Horizonte recebe uma série de festejos juninos por toda cidade, confira os principais eventos:

Centro Culturais

A Prefeitura de Belo Horizonte promove arraiais juninos nos Centros Culturais Municipais e no Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado. Todos os eventos são com entrada gratuita.

“Arraial do Mercadinho”

30 de junho, início às 14h

Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira, Região Centro-Sul

Av. Antônio Carlos, 821 – Mercado da Lagoinha





O “Arraial do Mercadinho” contará com shows do grupo Sons da Lagoinha e da dupla Henrique Octávio e Eduardo, cujo trabalho resgata origens da música sertaneja e protagoniza a viola caipira. Também haverá apresentação de quadrilha, aberta ao público. O evento é realizado em parceria com a Academia da Cidade São Cristóvão e com o Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional - CRESAN Mercado da Lagoinha.





Arraiá no Centro Cultural Zilah Spósito

De 7 a 9 de julho, sempre das 14h às 22h

Centro Cultural Zilah Spósito, Região Norte

Rua Carnaúba, 286, Conjunto Zilah Spósito – Jaqueline





O Centro Cultural Zilah Spósito recebe durante três dias seguidos apresentações musicais e de quadrilha junina, além de barraquinhas com comidas típicas.





“Arraial do Lagoa”

8 de julho, a partir das 13h às 22h30

Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado, Região da Pampulha

Rua Ministro Hermenegildo de Barros, 904 Itapoã





O “Arraial do Lagoa” neste ano terá como atração o músico e cantador Rubinho do Vale. O evento terá a participação especial da Escola Municipal Lídia Angélica, com a Festa da Colheita e da Fartura, além de barraquinhas com comidas típicas, brincadeiras populares e uma série de apresentações musicais, com destaque para os violeiros e sanfoneiros do projeto “Arraiá do Rubinho do Vale”. Outras atrações são a apresentação da tradicional quadrilha “Feijão Queimado”, do Trio Forró Cabuloso e da “Banda Show”, da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte.





Arraiá do Centro Cultural Bairro das Indústrias

8 de julho, das 16h às 21h

Centro Cultural Bairro das Indústrias, Região Barreiro

Rua dos Industriários, 289 - Indústrias I





A festa será repleta de comidas típicas, brincadeiras e sorteios, integrando também a programação do Circuito Municipal de Cultura. A grande atração da noite é a Quadrilha “Forró de Minas”, que há 24 anos se dedica a consolidar a tradição junina como fator de desenvolvimento econômico e sociocultural para os jovens carentes da região do bairro Jardim América. Além do arrasta-pé principal, haverá apresentações das Quadrilhas Infantil e Grupo Alegria de Viver. O show de encerramento, realizado por meio do projeto Territórios Criativos com apoio da Associação Cultural e Artística Ouro Negro, fica por conta do projeto “Noite no Sertão”, que reúne sanfoneiros, cantores, violeiros e outros músicos que celebram a música caipira, como o violeiro Geraldo Magela Pereira, o Jacarandá





“10º Arraiá Pela Paz”

15 de julho, das 17h às 20h

Centro Cultural Jardim Guanabara, Região Norte

Rua João Álvares Cabral, 277, Jardim Guanabara





Além das tradicionais barraquinhas, brincadeiras e comidas típicas a festa terá apresentação especial da Quadrilha “Fogo na Perna”, que neste ano preparou uma homenagem ao famoso filme “Lisbela e o Prisioneiro”, a partir de uma ambientação interiorana caracterizada pela história de amor entre um malandro aventureiro e uma mocinha sonhadora. Ao final da apresentação, a quadrilha convida o público para uma grande aula, ensinando alguns dos principais passos da dança.





“Arraiá do Centro Cultural Pampulha (CCP) - O Som Das Quadras – Relembrando as Barraquinhas”

23 de julho, das 14h às 21h

Centro Cultural Pampulha, Região da Pampulha

Rua Expedicionário Paulo de Souza, 185, Urca





A festa busca dar continuidade à cultura dos bailes dos anos 80/90, relembrando as “barraquinhas”, ao som do freestyle, soul e hip-hop, com apresentações dos DJ’s “A Coisa” e “Evandro MC”. O grupo de dança “Enigma Dance” completa a festa. Será um momento de integração dos bailes de quadra com o Arraiá do CCP. As comidas típicas ficarão por conta da Mostra Economia Solidária.

A programação completa está disponível no Portal Belo Horizonte





Arraiá de Santa Tereza

Nesta sexta-feira (30/6) tem início a oitava edição do Arraiá de Santa Tereza, no bairro de mesmo nome, Região Leste da capital. Os festejos são promovidos pelos moradores e vão até domingo (2/7) na Praça Duque de Caxias.





Na programação, apresentações de quadrilhas, shows e barracas de comidas típicas. O cardápio traz os tradicionais caldos, milho cozido, quentão e canjica, dentre outras delícias.

A abertura do arraiá será às 19h, com shows do Forró Suvaco Xeroso e Papagaio Elétrico. No sábado (1º/7), as atividades começam às 14h. Às 17h haverá apresentação de quadrilha na praça.





No último dia do evento, no domingo (2/7), apresentação de quadrilha, às 15h, e shows a partir das 16h com Putz Grilla e Renato Lima e banda.

Arraiá da Serraria

No sábado (1/7) a Serraria Souza Pinto recebe a partir de 11 horas atrações como Baianeiros, cantando o projeto do Sertão ao Mar, que traz clássicos do forró, do sertanejo e músicas de outros estilos no ritmo do forró, levando a energia e alegria peculiar do Baianeiros. No show o público poderá curtir hits como Ôh Chuva, Espumas Ao Vento, Xote Dos Milagres, entre outras.





A dupla sertaneja Rick e Nogueira, o forró do Chama Chuva, e o piseiro com o cantor Gutto Soares. As quadrilhas do Arraiá de Belô vão se apresentar para animar mais ainda o Arraiá da Serraria.





O evento é para toda a família, na qual, contará com uma praça de alimentação com mais vários pratos típicos, almoço, espaço kids com monitores, touro mecânico, brincadeiras, apresentação de quadrilhas e muito animação.