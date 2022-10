Patrocínio: Jorge Marra é absolvido em júri de homicídio de ex-vereador

Momento do julgamento de Jorge Marra, no Fórum de Patrocínio

No começo da madrugada desta quinta-feira (27/10), depois de cerca de 15 horas de julgamento, o ex-secretário municipal de Obras de Patrocínio, Jorge Marra, acusado de homicídio duplamente qualificado contra o ex-vereador da cidade Cássio Remis foi absolvido. O júri considerou o fato como “legítima defesa”. O advogado da acusação informou que já recorreu da decisão.

Ao ler a sentença, o juiz Serlon Silva Santos afirmou que Marra foi condenado a dois anos e 10 dias, por porte ilegal de arma de fogo. Como ele estava preso na Penitenciária de Patrocínio desde o dia do crime, em setembro de 2020, a pena já foi cumprida e a previsão é que Marra seja liberado nesta quinta-feira (27), já que o juiz expediu um alvará de soltura.

Logo após a leitura da sentença, o advogado de defesa, Sérgio Leonardo, afirmou ao site Patrocínio On Line que sempre confiou na sociedade local. “A sociedade representada pelos sete jurados julgou e absolveu o senhor Jorge Marra porque entendeu que ele agiu em legítima defesa. Tínhamos certeza que a Justiça seria feita e como foi", comemorou.

O advogado de acusação e da família de Remis, Márcio Grossi, afirmou que ficou completamente consternado. “A decisão contrariou todas as provas dos autos. Isso demonstrou que, de fato, assim como sustentou a acusação a todo tempo, o alto poder político e econômico da família (de Marra) interferiu diretamente na decisão do conselho de sentença”, considerou.

Jorge Marra é irmão do prefeito de Patrocínio, Deiró Marra (DEM) e, em setembro de 2020, matou com cinco disparos de revólver Cássio Remis, logo após ele fazer uma live onde denunciava suposta irregularidade em obras da Prefeitura.Na época do crime, que foi flagrado por câmera de segurança, Marra era secretário de Obras de Patrocínio.