Candidato a vereador assassinado por irmão de prefeito é sepultado em Patrocínio

Câmera de segurança flagrou o momento do crime (foto: Reprodução da internet)

dos Santos (PSDB), de 37 anos,com cinco tiros por volta das 15h30 desta quinta-feira (24), foi sepultado no início da tarde desta sexta-feira (25) no Cemitério Memorial Jardim dos Ipês, em Patrocínio, na Região do Alto Paranaíba.