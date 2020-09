Acusado de matar e esconder corpo de menina de 16 anos é julgado em BH

Julgamento é realizado no Fórum Lafayette, no Barro Preto, em Belo Horizonte (foto: Cristina Horta/EM/DA Press)





Está sentado no banco dos réus no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, o homem de 34 anos acusado de matar, furtar e esconder o corpo de uma adolescente de 16 anos em 2018 no Bairro Ribeiro de Abreu, Região Nordeste de Belo Horizonte.





De acordo com o Fórum, o júri popular começou às 10h com o depoimento da primeira testemunha, um policial civil. Pouco antes das 10h40, tiveram início os debates entre acusação e defesa.









Foram seis meses sem notícias da adolescente, até que a Polícia Civil conseguiu localizar o celular dela quando um homem habilitou outra linha no aparelho. Esse homem indicou o apelido do responsável por negociar o celular com ele em uma feira no Bairro Palmital, em Santa Luzia, na Grande BH.





Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), as investigações indicaram, após reconhecimento fotográfico, que aquele homem era Daniel Costa de Oliveira, foragido da Justiça.





As investigações também apontaram indícios de que o foragido estava acampado em uma mata perto de onde Maria Gabriela havia desaparecido. Ele havia prestado serviço de capina para um fazendeiro da região. Foi nessa área que o corpo da adolescente foi localizado.





“Durante as investigações desse crime, o acusado foi preso na região de Alvinópolis, quando fez mais três vítimas, utilizando métodos parecidos de abordagem às vítimas, uma delas adolescente, e cometido atos de violência física e sexual”, informou o TJMG no ano passado, quando a Justiça decidiu levar Daniel a júri popular.