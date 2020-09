Jovem é executado em Contagem e polícia recolhe mais de 50 cápsulas de munição

Esquina onde o crime ocorreu, segundo a polícia (foto: Reprodução da internet/Google Maps)





Ainda não há pista do autor ou autores do assassinato de um jovem na madrugada desta sexta-feira no Bairro Xangri-lá, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar (PM), a perícia constatou que mais de 50 tiros foram disparados no local do crime.





O corpo da vítima foi encontrado no cruzamento da Rua Novo Horizonte com a Avenida Campina Grande, por volta da 0h30. A PM foi acionada por conta dos disparos.









De acordo com a PM, a perícia não conseguiu contabilizar a quantidade de disparos que atingiram a vítima, já que as perfurações estavam muito concentradas. Mas a quantidade de restos de munição recolhidas no local dá uma dimensão do ataque: foram 54 cápsulas de munição 9 milímetros.





Ainda segundo a polícia, testemunhas disseram ter visto um Gol branco passando pelo local do crime, mas ninguém anotou a placa. O corpo da vítima foi levado a uma unidade do Instituto Médico Legal (IML). A ocorrência foi encerrada na 7ª Delegacia de Homicídios.