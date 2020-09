Pastor é preso após tentativa de estupro em Pouso Alegre

Pastor é preso suspeito de tentativa de estupro (foto: Google Street View/reprodução)

de Pouso Alegre, no Sul de Minas, prendeu umsuspeito de tentare ameaçar uma mulher. A vítima procurou ade Camanducaia para expor o caso.A prisão emaconteceu nesta quinta-feira (24) e o homemo crime.

De acordo com a polícia, a vítima de 29 anos contou que foi ameaça e forçada a ter reações sexuais com o pastor, de 32. “O suspeito disse à vítima, por meio de mensagens em redes socias, que se ela não o encontrasse, ela e sua família teriam problemas com magia negra, maus espíritos, entre outras ameaças”, diz assessoria de imprensa da Polícia Civil.

A mulher procurou a delegacia de Camanducaia para pedir ajuda e contou que vem sendo ameaçada desde junho. “Nesta quinta-feira, a vítima foi forçada a encontrar com o pastor em Pouso Alegre, ainda sob ameaças. No Terminal Rodoviário, os policiais civis de Camanducaia surpreenderam o pastor evangélico que chantageava a vítima”, explica.

Segundo a polícia, outras mulheres foram chantageadas pelo pastor. “O investigado, por meio do perfil pessoal e perfis falsos, constrangia e fazia ameaças com intuito de manter relações sexuais”, afirma.

O homem foi preso em flagrante e ainda de acordo com a polícia, ele confessou o crime. Por medidas de prevenção ao novo coronavírus, o pastor foi encaminhado inicialmente ao presídio de Santa Rita do Sapucaí. E em seguida, deve ser levado ao presídio de Pouso Alegre.