Garoto morre ao ser atingido por ferro quando fabricava arma artesanal

Matheus Felipe morreu depois de tentar fabricar arma astesanal (foto: Arquivo Pessoal)

Um adolescente de 13 anos morreu depois de ser ferido acidentalmente quando tentava fabricar uma arma artesanal, na zona rural de Montes Claros, próximo ao distrito de São Pedro das Garças, no Norte de Minas. O fato aconteceu na noite de terça-feira (25/10). A vítima foi identificada como Matheus Felipe Pereira Santos.

Entrevistada pelo ESTADO DE MINAS na tarde desta quarta-feira, a mãe do adolescente, a dona de casa Ana Cristina Pereira Silva, de 42 anos, disse que o filho foi ferido na testa por uma barra de ferro, que ele usava na tentativa de fabricar um espingarda de forma artesanal. O adolescente teve o crânio perfurado pela barra de ferro, que provocou a sua morte, revelou a mulher.

Ana Cristina disse que Matheus era “muito inteligente” e teria se informado sobre como fabricar arma artesanalmente por meio de “pesquisas” na internet, sem que os pais percebessem. Para isso, o garoto recorria a um telefone celular.

“O meu filho sempre foi muito inteligente e ficava criando e inventando coisas. Tudo que via queria fazer alguma coisa igual”, declarou a dona de casa, muito abalada.

Entre os “inventos” desenvolvidos por Matheus, Ana Cristina cita brinquedos artesanais, como “um apito” feito com uso de latinha vazia de cerveja. “Ele também inventou fazer rédeas com tranças diferentes”, informou a dona de casa.

Ela disse que não sabe como foi despertado o interesse do filho por tentar fazer uma espingarda de forma artesanal. “Acho que foi por curiosidade mesmo” alegou.

Junto com Matheus, Ana Cristina é mãe de mais cinco filhos. O marido dela (e pai de seus filhos) é o tratorista Florisvaldo Rodrigues Santos. A família mora em uma fazenda, distante seis quilômetros do distrito de São Pedro das Garças.

Pai encontrou filho com ferro cravado na testa



O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM). Conforme o boletim de ocorrência, o pai disse que encontrou o filho caído atrás de um depósito usado para guardar sal, com o ferro (que seria o cano da arma) cravado na testa. Ele conseguiu retirar o ferro da cabeça do adolescente.

Na sequência, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Capitão Enéas foi acionada. Mas, Matheus não resistiu, com o óbito sendo constatado no local.

Após a liberação do corpo pelo Instituto Médico Legal (IML) de Montes Claros, o sepultamento de Matheus foi marcado para as 18 horas desta quarta-feira, no cemitério de São Pedro das Garças.