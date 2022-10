Micro-ônibus capota, mata uma pessoa e deixa feridos

Trecho da BR-365 onde ocorreu o acidente com o micro-ônibus é estreito e sinuoso (foto: Reprodução/Google Street View)

Um micro-ônibus capotou depois de cair em uma vala, matando uma pessoa e ferindo outras na BR-365, altura do KM 59, em Claro dos Poções, no Norte de Minas Gerais.O veículo é da prefeitura de Pirapora e levavapessoas submetidas a tratamento oncológico ou hemodiálise a Montes Claros, distante 170 km de Pirapora.O acidente ocorreu por volta das 6h. Para o socorro, foram acionadas equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). O helicóptero de operações da corporação, Arcanjo 03, foi despachado para atender aos feridos.Claro dos Poções faz limite com Montes Claros e o capotamento do coletivo se deu perto do distrito de Água Boa. A pista da rodovia é simples, desgastada e sinuosa no local do acidente, mas não há indicativo de mau tempo no momento do desastre.