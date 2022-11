Homem leva tiro no olho durante tentativa de homicídio em Ipatinga

Homem de 29 anos recebeu atendimento médico nesse domingo (30/10) no Hospital Márcio Cunha (foto: Wôlmer Ezequiel/Jornal Diário do Aço/Arquivo) Um homem de 29 anos levou um tiro no olho em Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais, durante uma tentativa de assassinato nesse domingo (30/10).





Após o suspeito ir embora, outro homem foi até a residência e, novamente, a vítima foi chamada. Retornando à entrada da casa, ela recebeu vários disparos de arma de fogo. Um deles atingiu o olho esquerdo.





Testemunhas informaram aos policiais possíveis suspeitos do crime, além do endereço dos criminosos. O agentes chegaram a fazer buscas pelos autores, sem sucesso até o momento.



A vítima foi conduzida ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. Não há informações sobre o estado de saúde do homem. A reportagem tentou contato com a unidade hospitalar por telefone, mas as ligações não foram atendidas.

Até o fechamento da reportagem, ninguém havia sido preso. A motivação do crime ainda é desconhecida pelas autoridades.