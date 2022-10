Vídeo: bombeiros resgatam em MG corpo de homem que caiu de 30m em cachoeira

O Corpo de Bombeiros informou nesta segunda-feira (31/10) que um homem de 39 anos morreu após cair de uma altura de aproximadamente 30 metros em uma cachoeira em Grão Mogol, no Norte de Minas Gerais. O acidente, porém, foi registrado na tarde do último domingo (30/10).

As diligências no local tiveram início com uma equipe do canil municipal de Montes Claros. Os bombeiros, em apoio, deram início aos trabalhos de recuperação do corpo no início da noite, às 18h.