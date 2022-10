Homem que bate carro em barranco é espancado no Sul de Minas

Homem trafegava e, um Kadett azul, no Bairro Carvalhos, em Varginha (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação )

Um motorista de 39 anos foi brutalmente espancado por populares com socos e pedras, no Bairro Carvalhos, em Varginha, no Sul de Minas. Os bombeiros disseram que não sabem o motivo do espancamento, que aconteceu depois que ele subiu com o carro na calçada de uma praça, bateu em um barranco e furou os pneus do carro, na tarde de domingo (30/10).