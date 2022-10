Dois são baleados após festa de Halloween no Sul de Minas

Boate fica no Centro de Três Pontas; autor dos disparos está foragido (foto: Prefeitura Municipal de Três Pontas/Divulgação )

Após uma festa de Halloween, na madrugada deste domingo (30/10), em uma boate no Centro de Três Pontas, no Sul de Minas, duas pessoas foram baleadas.



De acordo com a Polícia Militar, uma briga começou após a festa a fantasia, do lado de fora da boate. Durante a confusão, um rapaz teria dado um murro na cara de outro homem, que revidou a agressão. Ele sacou de uma arma e efetuou dois disparos. Um dos tiros atingiu a barriga de um rapaz. O outro tiro atingiu o pé direito de uma jovem de 22 anos. As vítimas foram socorridas por populares e liberadas após atendimento médico.



Os responsáveis pelo evento disseram que não houve confusão durante a festa e que, no momento da briga, o estabelecimento já estava fechado. Ainda de acordo com a direção, os responsáveis prezam pela segurança de todos. O caso é investigado.