Crianças assassinadas em Santa Luzia são veladas em BH

Estão sendo velados, nesta segunda-feira (1/11), na Funerária Dom Bosco, Bairro Lagoinha, em Belo Horizonte, os corpos de Victoria Daniele Rocha Ramos, de 11 anos; Victor Daniel Rocha Ramos, de 9 anos; e André Felipe de Paula Couto, de 7 anos, assassinados a facadas na madrugada desse domingo (30/10), no bairro Vila Olga, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O enterro está marcado para 15h, no Cemitério do Carmo, em Santa Luzia.

De acordo com amigos da família, o adulto assassinado teve seu corpo transportado para sua cidade natal, não informada.

Familiares e amigos se reuniram no local para se despedir dos jovens e não haviam dado declarações à imprensa.

Familiares e amigos se reuniram no local para se despedir dos jovens e não haviam dado declarações à imprensa (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O crime

Três crianças, de 7, 9 e 11 anos, e um adulto de 39 anos, padrasto das três crianças, foram assassinadas a facadas pelo vizinho do andar de cima, na madrugada de domingo (30/10), no bairro Vila Olga, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Os corpos foram encontrados pela mãe das crianças, quando chegou do trabalho. Ela passou mal e precisou de atendimento médico.

O suspeito do crime, Gustavo Costa de 25 anos, foi preso em flagrante, por homicídio triplamente qualificado, após assumir a autoria do crime.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o homem disse que matou as crianças porque o padrasto delas, também vítima, teria contribuído para a sua demissão. Além disso, ele afirmou que estava incomodado com o barulho que os jovens faziam. A PC segue investigando o caso.