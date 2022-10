Motociclista tenta ultrapassagem e morre atropelada por ônibus

Uma motociclista, de 52 anos, morreu atropelada por um ônibus, nesta segunda-feira (31/10), em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. O acidente aconteceu no cruzamento entre as avenidas Sete de Setembro e Contorno, na região central.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista do coletivo relatou que a motociclista seguia atrás dele no sentido Centro/bairro Catalão. Ao aproximar do cruzamento, ela tentou uma ultrapassagem pela esquerda, se deparou com um carro que seguia no sentido contrário, perdeu o controle da moto e caiu. Ela não bateu no veículo.