Corpo boiando e com faca cravada no pé é encontrado em Divinópolis

A Polícia Militar (PMMG) trabalha com a suspeita de latrocínio (foto: Divulgação/PMMG)

Um homem, de 57 anos, foi encontrado morto com uma faca cravada no pé em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. A Polícia Militar (PM) divulgou, nesta sexta-feira (19/8), que o corpo estava boiando em um córrego entre o bairro Jardinópolis e a comunidade rural de Cacoco. Ele foi visto por pessoas que passaram no local e acionaram o Corpo de Bombeiros.

A principal suspeita é de latrocínio. Familiares da vítima relataram que ela usava um cordão avaliado em R$ 15 mil. A joia não foi encontrada pelos militares.

O animal foi encontrado vivo amarrado em uma árvore próximo ao local do crime e entregue aos parentes.

Além da facada no pé, a vítima tinha dois cortes na cabeça.

Segundo a PM, o homem não tinha nenhuma passagem policial.



A perícia da Polícia Civil (PC) esteve no local para os trabalhos de praxe e o corpo foi liberado para o Instituto Médico Legal (IML). Um inquérito será instaurado para apurar as circustâncias da morte. Até o momento, não há nenhum suspeito.

*Amanda Quintiliano, especial para o EM