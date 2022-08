Acidente mata casal de empresários em Divinópolis

Sérgio e Daniela eram proprietários de uma confecção de moda infantil. (foto: Reprodução Redes Sociais)

Um grave acidente envolvendo dois carros matou um casal na tarde desta terça-feira (23/8), na BR-494, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. Daniela Bessa e Sérgio Gonçalves morreram no local da batida, próximo à comunidade rural do Choro.