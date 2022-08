Tia de bebê de 11 meses morto por primo: "Nunca imaginei viver isso"

Tauana Danúbia, de 15 anos, Danielly Prado, de 15, João Vitor, de 21, e Michel Lucas, de 14, estavam na casa da avó quando Eduardo entrou atirando (foto: Arquivo Pessoal)

“Estamos todos dilacerados”, disse a tia do bebê Enzo Gabriel, de 11 meses, morto pelo próprio primo na noite dessa quarta-feira (23/8), em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Danielle Gomes é tia de todos os jovens que estavam na casa no momento do crime: Michel Lucas, de 14 anos, Danielly Prado, de 15, Tauana Danúbia, de 15, e João Vitor, de 21. Além do bebê, os quatro também foram baleados pelo suspeito, identificado pela PM como Eduardo Jorge Pinto, de 28 anos.



Segundo Danielle, a família já esperava esse tipo de situação e agressão por parte do suspeito, mas nunca esperaram que isso acontecesse contra as crianças. “Imaginávamos que o Eduardo iria surtar, mas com os pais dele. Ele já agrediu a mãe, o pai, a companheira dele, vizinhos próximos. Mas não esperávamos que fosse com a gente. Não tínhamos tanto contato justamente por ele ser agressivo”.

Ainda de acordo com ela, Eduardo tem problemas com drogas e já foi preso algumas vezes, mas sempre era solto após pagar a fiança. Por causa do histórico agressivo, a família buscava distância e não mantinha contato próximo. As vítimas, inclusive, já demonstravam medo e evitavam contato com o suspeito.

“Eu mesma já chamei a polícia para ele algumas vezes, mas a mãe dele sempre pagava a fiança e ele era solto logo depois, era conivente com a situação”, opina.





Primos baleados

A convivência entre os quatro primos baleados é muito tranquila. De acordo com a tia, eles são muito carinhosos e amorosos.

“Eles estavam dentro da casa da avó, fazendo dancinhas para as redes sociais, quando o Eduardo entrou atirando. A casa está com sangue em todos os cantos”, relembra.

Danielle informou que João Vitor já recebeu alta e Michel, que levou um tiro de raspão na cabeça, também. Danielly e Tauana estão internadas no CTI do Hospital Regional de Betim em estado grave, porém estável.

“Acabei de voltar da funerária para resolver o enterro do Enzo. Não sou mãe e nem quero ser mãe. Tem que ter muita responsabilidade para passar a mão na cabeça de um filho e ser conveniente com tudo que ele faz. Só eu sei a dor que estou sentindo, a dor que minha família está sentindo”, desabafa.

Relembre o caso

Enzo Gabriel Ambrósio, de 11 meses, e outros quatro jovens ficaram feridos após Eduardo Jorge Pinto, de 28 anos, invadir a casa onde eles estavam na noite dessa terça-feira (23/8), em Brumadinho, na Grande BH, e fazer disparos com arma de fogo. Eduardo é primo das vítimas.

O pequeno estava no colo da prima Danielly Prado, de 15 anos, quando foi atingido no tórax. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu pouco depois. Michel Lucas, de 14, Tauana Danúbia, de 15, e João Vitor, de 21, também foram baleados e precisaram de atendimento.

A avó e um tio estavam na casa quando o crime aconteceu e prestaram os primeiros socorros às vítimas.

Eduardo Jorge Pinto tem outras passagens pela polícia. O revólver usado no crime foi apreendido e, o suspeito, preso.